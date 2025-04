Vatikan

Wahl des neuen Papstes beginnt am 7. Mai

Die Wahl des neuen Papstes beginnt am 7. Mai. Das entschieden die in Rom versammelten Kardinäle, wie der Vatikan mitteilte. In dem Konklave bestimmen die Wahlberechtigten einen Nachfolger für den am Ostermontag gestorbenen Papst Franziskus.