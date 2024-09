Alterspräsident Treutler (AfD) eröffnete die Konstituierende Sitzung des Landtags in Thüringen. (Bodo Schackow / dpa / Bodo Schackow)

Das Gericht solle entscheiden, welche Regeln bei der Wahl gelten, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Bühl. Die Landtagssitzung in Erfurt war am Donnerstag mehrfach unterbrochen worden und soll erst am Samstag fortgesetzt werden. Hintergrund ist ein Streit, wie die Wahl des Landtagspräsidenten ablaufen soll. CDU und BSW wollten die Geschäftsordnung des Landtags ändern, damit bei der Wahl von Anfang an alle Fraktionen Vorschläge machen können. Nach Ansicht der AfD darf die Geschäftsordnung aber nicht vor der Wahl des Präsidenten geändert werden.

Abgeordnete von SPD, CDU und Linkspartei warfen dem Alterspräsidenten, dem AfD-Politiker Treutler, Machtmissbrauch vor. Er habe massiv gegen das Selbstorganisationsrecht der Abgeordneten verstoßen.

Für die AfD, die vom Verfassungsschutz als "erwiesen rechtsextremistisch" eingestuft wird, kandidiert deren Abgeordnete Muhsal. Die 38-Jährige war vor einigen Jahren wegen Betrugs in Zusammenhang mit Landtagsgeldern rechtskräftig verurteilt worden.

