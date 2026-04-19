EU-Staat
Wahl in Bulgarien: Mitte-Links-Bündnis von Ex-Präsident Radew laut Prognose stärkste Kraft

In Bulgarien hat eine vorgezogene Parlamentswahl stattgefunden. Laut Prognose ist das Mitte-Links-Bündnis von Ex-Präsident Radew stärkste Kraft geworden.

    Der ehemalige bulgarische Präsident Rumen Radew spricht zu Journalisten, nachdem er seine Stimme in einem Wahllokal während der vorgezogenen Parlamentswahlen abgegeben hat.
    Rumen Radew (AP / dpa / Valentina Petrova)
    Es war bereits die achte Wahl innerhalb von fünf Jahren. Größter Konkurrent Radews war das konservative Bündnis GERB-SDS des ehemaligen Regierungschefs Borissow. Dieser verfolgt einen pro-westlichen Kurs, Radew gilt als russlandfreundlich.
    Die Wahl soll der jahrelangen politischen Instabilität in Bulgarien ein Ende bereiten. Die letzte, von GERB-SDS geführte Regierung trat im Dezember zurück, nachdem es Massenproteste gegen Korruption gegeben hatte.
    Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.