Kommunalwahlen in NRW

Bei der Auszählung in Mülheim wurden Stimmen offenbar falsch zugeordnet.

Khalaf sagte dem WDR, dies sei wichtig, um zu verhindern, dass noch mehr Vertrauen in die Politik verloren gehe. Die SPD-Politikerin hatte zunächst mit einem Vorsprung von nur 67 Stimmen vor Amtsinhaber Buchholz von der CDU gelegen. Dann aber teilte die Stadt Mülheim mit, dass die Stimmen für die beiden Politiker in einem Briefwahlbezirk vertauscht worden seien. Dies sei bei einer routinemäßigen Überprüfung des Wahlergebnisses aufgefallen. Danach hat nicht Khalaf, sondern Buchholz mit rund 100 Stimmen Vorsprung gewonnen.

