WDR-Bericht

Bei der Auszählung in Mülheim wurden Stimmen offenbar falsch zugeordnet. (IMAGO / Panama Pictures / IMAGO / Christoph Hardt)

Anders als zunächst von der Stadt bekannt gegeben, hat nicht die SPD-Kandidatin Khalaf gewonnen, sondern Amtsinhaber Buchholz von der CDU. Bei einer routinemäßigen Überprüfung des Wahlergebnisses sei nun aufgefallen, dass die Stimmen für die beiden Politiker in einem Briefwahlbezirk vertauscht worden seien.

Am Sonntag war die SPD-Politikerin mit einem Vorsprung von 67 Stimmen zur Siegerin erklärt worden. Nun liegt Buchholz mit mehr als 100 Stimmen vorn. Das korrigierte Endergebnis soll am Donnerstag amtlich bestätigt werden.

