WDR-Bericht

Bei der Auszählung in Mülheim wurden Stimmen offenbar falsch zugeordnet. (IMAGO / Panama Pictures / IMAGO / Christoph Hardt)

Anders als angenommen liegt nicht SPD-Kandidatin Khalaf vorne, sondern Amtsinhaber Buchholz von der CDU. Gestern war die SPD-Politikerin zur Siegerin erklärt worden - mit einem Vorsprung von lediglich 67 Stimmen.

Nach Angaben der Stadt fiel bei einer routinemäßigen Überprüfung des Wahlergebnisses auf, dass in einem Briefwahlbezirk Stimmen vertauscht worden waren. Der SPD-Kandidatin seien die Stimmen des CDU-Kandidaten zugeordnet worden. Der CDU-Kandidat habe wiederum versehentlich die Stimmen seiner SPD-Konkurrentin erhalten. Zunächst hatte der WDR darüber berichtet.

Die fällige Korrektur führt nun nach Angaben der Stadt dazu, dass Amtsinhaber Buchholz mit mehr als 100 Stimmen vorn liegt. Das korrigierte Endergebnis soll amtlich am Donnerstag bestätigt werden. Dann kommt der Wahlausschuss zusammen.

