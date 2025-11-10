Die Wahl zum ägyptischen Unterhaus hat begonnen. (AFP / KHALED DESOUKI)

Die Abstimmung wird bis Ende des Monats dauern, da es in den Regionen des Landes unterschiedliche Wahltermine gibt. In Luxor und Alexandria etwa haben die Menschen bis morgen Zeit, ihre Stimme abzugeben, in Kairo wird erst am 24. November gewählt.

Der Zeitpunkt der Wahl hat angesichts der dritten und letzten Amtszeit von Präsident al-Sisi wegen der möglichen Festigung seiner Macht eine besondere Bedeutung. Es wird erwartet, dass seine Regierungskoalition die Wahl gewinnt. Grund dafür ist eine zersplitterte Opposition. Einige Parteien treten unabhängig an, andere haben sich regierungsnahen Listen angeschlossen. Aktivisten zufolge geht die Regierung zudem seit Jahren mit aller Härte gegen die Opposition vor. Immer wieder gibt es Kritik an der Menschenrechtslage in Ägypten.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.