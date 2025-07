Verfassungsgericht

Drei Richterposten müssen neu besetzt werden. (picture-alliance / dpa / Uli Deck)

Das Gremium stellte am späten Abend den von CDU und CSU unterstützten Richter am Bundesarbeitsgericht, Spinner, als Kandidaten auf, wie es aus Parlamentskreisen hieß. Nominiert wurden auch die von der SPD vorgeschlagenen Rechtsprofessorinnen Brosius-Gersdorf und Kaufhold. Alle drei bekamen den Angaben zufolge die nötige Zweidrittelmehrheit der zwölf Mitglieder des Wahlausschusses. Am Freitag soll im Plenum des Bundestags final über die Vorschläge abgestimmt werden. Dort ist ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig.

Innerhalb der Union gibt es allerdings Vorbehalte gegen Brosius-Gersdorf. Zu ihr habe es gestern Nachmittag eine "intensive Diskussion" bei der Sitzung der Unionsfraktion gegeben, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Die Kritik entzündete sich den Angaben zufolge vor allem an der Haltung der Juristin zur Abtreibung.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.