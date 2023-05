Wahlkampfplakate von Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) und Recep Tayyip Erdoğan (AKP), am 11. Mai in Ankara (Imgo | Tunahan Turhan)

Präsident Erdogan liegt demnach mit etwa 49,5 Prozent der Stimmen in Führung. Sein Herausforderer Kilicdaroglu, der an der Spitze eines Sechs-Parteien-Bündnisses antrat, kommt auf knapp 44,5 Prozent.

Nötige Mehrheit verfehlt

Damit verfehlen nach jetzigem Stand beide Kandidaten die nötige absolute Mehrheit für einen Sieg im ersten Durchgang. Wie die Wahlbehörde weiter mitteilte, verzögert sich die Auszählung der Stimmen aus dem Ausland. Auch hier liegt Erdogan bislang in Führung, allerdings wurde bislang weniger als die Hälfte der Wahlurnen ausgezählt.

Präsident Erdogan sagte in der Nacht vor Anhängern in der Hauptstadt Ankara, sollte es zu einer Stichwahl kommen, werde er das akzeptieren. Kilicdaroglu äußerte sich ähnlich. Er betonte zugleich, Erdogan habe in der ersten Runde nicht das erhoffte Ergebnis erreicht.

Erste Stichwahl in der Geschichte der Türkei?

Der dritte Bewerber bei der Präsidentschaftswahl, der Politiker Ogan von der ultranationalistischen Ata-Allianz, erzielte laut Wahlbehörde rund 5,3 Prozent der Stimmen. Allerdings könnte bei einer Stichwahl von Bedeutung sein, welche Wahlempfehlung er abgibt. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Türkei, dass es zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt käme. Der Termin ist der 28. Mai.

AKP-Bündnis bei Parlamentswahl wohl in Führung

Für die Parlamentswahl, die gestern ebenfalls stattfand, legte die Wahlbehörde zunächst keine Zahlen vor. Nach Angaben des staatsnahen Senders TRT kommt das Bündnis von Erdogans AKP derzeit auf rund 49 Prozent der Stimmen. Die Allianz der sozialdemokratischen CHP von Kilicdaroglu erzielt demnach rund 35 Prozent.

Das Parlament mit seinen 600 Sitzen hat seit der Einführung des umstrittenen Präsidialsystems unter Erdogan nur noch begrenzte Macht. Oppositionsführer Kilicdaroglu hat angekündigt, das Präsidialsystem im Falle eines Wahlsiegs wieder abzuschaffen.

Bei den Wahlen in der Türkei waren 64 Millionen Menschen stimmberechtigt, darunter mehr als fünf Millionen Erstwähler.

