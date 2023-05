Türkeiwahl

Gyde Jensen: Wahl in der Türkei genau beobachten (IMAGO / Future Image / IMAGO / Jean MW)

Die türkische Opposition warnte vor einer Manipulation der Präsidentschaftwahl. Sie sorgt sich vor allem um die Wahl im Erdbebengebiet, wo im Februar mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Es gibt Befürchtungen, dass in den Trümmern gefundenen Dokumente von Toten zur Stimmabgabe genutzt werden könnten.

Die Opposition schickt 300.000 Beobachter in die Wahllokale - doppelt so viele wie bei der Präsidentschaftswahl 2018. Auch die Nichtregierungsorganisation Oy ve Ötesi stellt 100.000 Wahlbeobachter, außerdem werden rund 400 Experten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) den Urnengang verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.