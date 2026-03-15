In Frankreich werden die Bürgermeister und Kommunalparlamente neu gewählt. In rund 35.000 Kommunen findet am 15. März ein erster Wahlgang statt. (AFP / Elodie Clement)

Die Wahlbeteiligung liegt derzeit bei rund 19 Prozent und damit einen Prozentpunkt höher als bei den vorangegangenen Wahlen 2020. - In den etwa 35.000 Kommunen des Landes werden die Gemeinde- und Stadträte bestimmt. Diese wählen wiederum die Bürgermeister. In Paris geht es um die Nachfolge der sozialistischen Bürgermeisterin Hidalgo. Dafür bewirbt sich unter anderem die konservative frühere Kulturministerin Dati. Der rechtspopulistische Rassemblement National hat Chancen, in Marseille und weiteren Großstädten eine Mehrheit zu bekommen.

Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Allerdings lassen sich die Ergebnisse nur eingeschränkt übertragen, da viele Kandidaten sich nicht formell zu einer Partei bekennen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.