Auf einer Kundgebung in Istanbul behauptete Präsident Erdogan am Abend, die USA hätten den Befehl gegeben, ihn zu stürzen. Seine Behauptungen belegte er nicht. Erdogans Herausforderer Kilicdaroglu besuchte am Tag vor den Wahlen das Mausoleum von Kemal Atatürk, dem Gründer der modernen Türkei.

Bei den Umfragen zur Präsidentschaftswahl liegt Erdogan hinter Kilicdaroglu. Erhält kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen, kommt es zu einer Stichwahl. Neben dem Präsidenten wird morgen auch das Parlament neu gewählt. Erdogans islamisch-konservative AKP tritt zusammen mit der nationalistischen MHP gegen ein von Kilicdaroglu angeführtes Sechser-Bündnis an. Stärkste Kraft dieses Bündnisses ist die säkuläre Republikanische Volkspartei CHP von Kilicdaroglu. Die Wahllokale öffnen um sieben Uhr mitteleuropäischer Zeit und schließen um 16 Uhr.

Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland rechnet mit friedlicher Machtübergabe

Der Co-Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, rechnet mit einem Sieg des Oppositionskandidaten Kilicdaroglu und einem friedlichen Machtwechsel in der Türkei. Sofuoglu betonte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, sollte der Abstand beider Lager bei der Wahl in der Türkei nur gering sein, werde man womöglich eine Situation wie bei der Kommunalwahl 2019 in Istanbul erleben . Damals hatte der Kandidat der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP, Imamoglu, die Abstimmung gewonnen. Allerdings erklärte die Wahlkommission den Sieg für ungültig, nachdem die Regierungspartei AKP dagegen geklagt hatte. Sofuoglu sagte, die Opposition lasse sich jetzt nicht mehr alles gefallen.

Sollte es bei der Präsidentschaftswahl zu einer Stichwahl kommen, dürften nach Ansicht von Sofuoglu die in Deutschland rund 1,5 Millionen wahlberechtigten Türken eine wichtige Rolle spielen. Hier erwartet Sofuoglu eine Mehrheit für Erdogan. Für Unterstützer von Präsident Erdogan sei die Frage der Menschenrechte in der Türkei zweitrangig, betonte Sofuoglu. Ihnen gehe es darum, dass die Türkei durch Erdogan eine führende Rolle in der Region und in der Welt habe. Allerdings habe das schlechte Krisenmanagement beim starken Erdbeben im Februar Erdogan viele Stimmen und Sympathien gekostet, auch in Deutschland, so Sofuoglu.

Wahlbeobachter sehen enges Rennen

Die Wahlbeobachterin Gyde Jensen sprach im Deutschlandfunk von einem engen Rennen bei der Wahl zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu. Die FDP-Politikerin wird die Wahl in der türkischen Hauptstadt Ankara beobachten. Auf Einladung des Landes sei eine Beobachtungsmission des Europarats und eine der OSZE dabei, sagte Jensen. Zweier-Teams würden, zusammen mit einem Dolmetscher, in ein gutes Dutzend Wahllokale in der Türkei gehen. Sollten die Beobachter Unregelmäßigkeiten bemerken, dürften sie aber nicht einschreiten, sondern nur einen Vermerk schreiben.

