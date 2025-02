Vorgezogene Bundestagswahl

Auffallen um jeden Preis: Kurz vor der Wahl ist schlicht keine Zeit mehr für neue Abstimmungen, denn die Ausschußmitglieder sind bereits in ihren Wahlkreisen. (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

Heute tritt der Wahlkampf mit einer Reihe von Terminen in seine heiße Phase ein. So will etwa Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg auftreten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird in der Wahlarena des Deutschen Gewerkschaftsbund zunächst in Potsdam und anschließend am späteren Nachmittag in Leipzig erwartet, während sein Verteidigungsminister Boris Pistorius durch dessen Heimat in Niedersachsen tourt.

Der Spitzenkandidat der Grünen, Robert Habeck, will zuhause in Schleswig-Holstein und in der Hauptstadt Berlin auftreten. AfD-Kandidatin Alice Weidel wird für den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz unterwegs sein.

Tags drauf kommen dann die Freien Demokraten am Sonntag zu einem Parteitag in Potsdam zusammen. Hauptredner ist FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.