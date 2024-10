Nach Protesten

Georgien will Stimmzettel teilweise neu auszählen lassen. (Imago / Itar-Tass / Alexander Patrin)

Demnach will die zentrale Wahlkommission in Tiflis die Ergebnisse in fünf zufällig ausgewählten Wahllokalen in jedem Bezirk kontrollieren lassen. Damit werden die Resultate in rund 14 Prozent der Wahllokale überprüft.

Die Wahlkommission hatte die Partei "Georgischer Traum" mit fast 54 Prozent der Stimmen zur Siegerin erklärt. Die Opposition und Präsidentin Surabischwili sprachen von Betrug. Unabhängige Nachwahlbefragungen sahen den "Georgischen Traum" bei rund 40 Prozent.

