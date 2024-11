Seit August 1991 ist Moldau eine unabhängig Republik. (picture alliance / Fotostand / Fotostand / Nieweler)

Das teilte die Vorsitzende des Gremiums, Caraman, in Chisinau mit. Nach ihren Angaben wurden Ermittlungen eingeleitet wegen des Verdachts der Wählerbeeinflussung zugunsten russischer Interessen. Morgen findet in Moldau die Stichwahl um die Präsidentschaft des Landes statt. In der ersten Runde vor knapp zwei Wochen hatte die pro-europäische Amtsinhaberin Sandu knapp 42 Prozent der Stimmen erhalten. Der pro-russische Kandidat Stoianoglo kam auf 26 Prozent.

Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Das Land strebt eine EU-Mitgliedschaft an.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.