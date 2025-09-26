Bundestagswahl

Deutschlandweit lag die Beteiligung bei 82,5 Prozent. (dpa / Kay Nietfeld)

Am 23. Februar hätten sich dort 88 Prozent der Bürger an der Wahl beteiligt, teilte der Verein "Demokratieverliebt" mit. Auf dem 2. Platz folgte der Wahlkreis Münster mit 87,5 Prozent, Dritter wurde der bisherige Titelträger München-Land mit ebenfalls 87,5 Prozent.

Deutschlandweit lag die Beteiligung bei 82,5 Prozent. Der Verein verlieh Köln II den sogenannten WahlPreis. Dieser sei Ausdruck des Bestrebens, demokratische Werte zu erhalten und zu stärken, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.