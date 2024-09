Vor Präsidentschaftswahl

In einem Brief an den Vorsitzenden der Postbehörde schrieben Wahlleiter aus 50 Bundesstaaten, dass Mängel im Zustellungssystem bisher nicht behoben worden seien. Bei den Vorwahlen der Parteien seien sowohl Wahlunterlagen als auch Stimmzettel nicht fristgerecht zugestellt worden. Die Wahlleiter warnten vor der Gefahr, dass die Wahlbeteiligung und das Vertrauen in den Prozess eingeschränkt würden.

Der republikanische Kandidat Trump behauptet regelmäßig, dass seine Niederlage gegen den amtierenden Präsidenten Biden 2020 durch einen Wahlbetrug zustande gekommen sei. Dabei bezog er sich auch auf die Briefwahl. Mehrere Gerichte haben festgestellt, dass es keinen Wahlbetrug gab.

