Vorgezogene Bundestagswahl

Das berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Brand hatte in einem Brief an Bundeskanzler Scholz geschrieben, dass man den im Grundgesetz vorgegebenen Zeitrahmen von 60 Tagen nach Auflösung des Bundestags voll ausschöpfen müsse. Sie verwies zudem auf die Weinachtszeit und den Jahreswechsel, was den Zeitplan noch enger gestalten würde.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund äußerte sich ähnlich, betonte jedoch, man werde in jedem Fall in der Lage sein, für eine ordnungsgemäße Bundestagswahl zu sorgen.

