In Georgien gibt es seit Ende Oktober Proteste gegen die Regierung. (dpa / AP / Shakh Aivazov)

Angesetzt hat den Termin die nationalkonservative Regierungspartei Georgischer Traum. Der von ihr nominierte Ex-Fußballer Kawelaschwili, seit 2016 Abgeordneter, ist der einzige Kandidat. Früher wurde das Staatsoberhaupt direkt gewählt. Georgischer Traum änderte aber die Verfassung dahingehend, dass der Präsident nun von einem Wahlgremium aus Parlamentsabgeordneten und regionalen Vertretern bestimmt wird. Die Opposition erklärte, dass sie die Abstimmung nicht anerkenne und Präsidentin Surabischwili das legitime Staatsoberhaupt bleibe. Diese kündigte bereits an, die Amtsgeschäfte nicht abzugeben.

Seit Ende Oktober gibt es Proteste gegen die Regierungspartei in Georgien, die sich mit dem Aufschub der EU-Beitrittsverhandlungen bis Ende 2028 durch Ministerpräsident Kobachidse verschärft haben. Auch am Abend gingen wieder in der Hauptstadt Tiflis und weiteren Städten die Menschen auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.