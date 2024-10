Parlamentswahlen

In Bulgarien wurde zum siebten Mal innerhalb von weniger als vier Jahren ein neues Parlament gewählt. In ersten Prognosen liegt die Partei Gerb des konservativen dreimaligen Ministerpräsidenten Borissow in Führung. Ihm war es nach der vergangenen Wahl im Juni nicht gelungen, eine stabile Regierung zu bilden. Auch diesmal gilt es als unwahrscheinlich, dass er die notwendigen Koalitionspartner findet.

In Litauen wurde über die zweite Hälfte der Mandate abgestimmt. In der ersten Runde hatten sich die Sozialdemokraten eine Mehrheit der Sitze gesichert. Es wird erwartet, dass sie die bislang regierende konservative Heimatpartei als stärkste Kraft ablösen und eine Regierungskoalition bilden können.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.