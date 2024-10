Parlamentswahlen

In Bulgarien wurde zum siebten Mal innerhalb von weniger als vier Jahren ein neues Parlament gewählt. In ersten Prognosen liegt die Partei Gerb des konservativen dreimaligen Ministerpräsidenten Borissow in Führung. Ihm war nach der vergangenen Wahl im Juni keine stabile Koalition gelungen. Auch diesmal wird eine schwierige Regierungsbildung erwartet.

Litauen steht vor einem Machtwechsel. Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl sind die Sozialdemokraten stärkste politische Kraft geworden. Dies gab die Wahlkommission in Vilnius nach Auszählung nahezu aller Wahlbezirke bekannt. Die oppositionelle Partei erhält voraussichtlich 52 der insgesamt 141 Sitze im Parlament des baltischen EU- und NATO-Landes. Die Sozialdemokraten streben nun eine Mitte-Links-Koalition mit zwei weiteren Oppositionsparteien an.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.