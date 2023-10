Landtagswahlen

Wahlkampf in Bayern (Imago / Nordphoto / Hafner)

In Bayern regiert die CSU bisher zusammen mit den Freien Wählern. Eine Fortsetzung der Koalition gilt als wahrscheinlich. Ministerpräsident Söder lehnt eine Zusammenarbeit mit den Grünen ab. Mit Spannung wird erwartet, ob Freie Wähler, Grüne oder AfD nach der CSU Platz zwei belegen werden. Im Landtag in München vertreten sind außerdem SPD und FDP. - Die Bayern stimmen heute zudem über die Bezirkstage in den sieben Regierungsbezirken ab.

In Hessen regiert die CDU mit Ministerpräsident und Spitzenkandidat Rhein in einer Koalition mit den Grünen. Bundesinnenministerin Faeser stellt sich als Spitzenkandidatin für die SPD zur Wahl. Außerdem im hessischen Landtag vertreten sind AfD, FDP und Die Linke.

Die Wahllokale öffnen um acht und schließen um 18 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.