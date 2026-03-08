Cem Özdemir von den Grünen oder Manuel Hagel von der CDU – beide wollen der neue Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. (picture alliance / Ropi / Antonio Pisacreta)

Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Erstmals dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren zur Wahl gehen. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU mit Spitzenkandidat Hagel und den Grünen. Sie hatten in den Umfragen zuletzt stark dazugewonnen. Spitzenkandidat Özdemir will die Nachfolge des bisherigen grünen Ministerpräsidenten Kretschmann antreten, der das Bundesland seit 2011 regiert. Der 77-Jährige tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Starke Zuwächse werden für die AfD erwartet, während der SPD ein historisch schlechtes Ergebnis droht. FDP und Linke müssen um ihren Einzug in den Landtag zittern.

Außer der Landtagswahl in Baden-Württemberg finden heute auch die Kommunalwahlen in Bayern statt.

