Bei der Parlamentswahl in Estland zeichnet sich nach ersten Teilergebnissen ein Machtverlust der amtierenden Regierung ab. Nach Auswertung von gut 60 Prozent der Stimmen liegt die oppositionelle Reformpartei vorn.

In dem baltischen EU- und Nato-Land geht es um die Verteilung der 101 Sitze im Parlament in Tallinn. Bei der achten Wahl seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Estlands von der Sowjetunion 1991 treten 10 Parteien und 1099 Kandidaten an.

Wirtschafts- und sozialpolitische Themen standen im Vordergrund des Wahlkampfes in dem Ostseestaat, der zuletzt durch den riesigen Geldwäscheskandal bei der estnischen Filiale der Danske Bank und zwei beim Doping erwischte Skilangläufer in die Schlagzeilen kam.

Zur Bestimmung der 101 Sitze im Parlament in Tallinn waren knapp eine Million Wahlberechtigte aufgerufen. Zur achten Wahl seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Estland von der Sowjetunion 1991 traten 10 Parteien an. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,1 Prozent.