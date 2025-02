Frankreichs Präsident Macron spricht beim KI-Gipfel in Paris. (AP / Michel Euler)

Macron appellierte auf einer Fachkonferenz in Paris an Branche, in der EU zu investieren. Er kündigte zugleich an, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute Grundzüge einer europäischen Strategie vorstellen werde. Bundeskanzler Scholz sprach sich laut Redemanuskript dafür aus, die Regulierung von Künstlicher Intelligenz zu vereinfachen. Zuvor hatten mehr als 60 europäische Unternehmen den Zusammenschluss zu einer Initiative bekanntgegeben. Beteiligt sind Start-Ups ebenso wie Großkonzerne, darunter Airbus, Siemens, die Lufthansa und Volkswagen. Die Firmen wollen die Entwicklung von KI voranbringen und treten für eine drastische Vereinfachung von Regulierungen ein.

Befürworter von Regulierung von Künstlicher Intelligenz verweisen dagegen auf Gefahren. Mit KI generierte Inhalte könnten demzufolge in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eingesetzt werden, um Fehlinformationen zu verbreiten und soziales Misstrauen zu säen.

