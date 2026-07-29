Mehrere Ortschaften wurden wegen des vorrückenden Feuers evakuiert. Bewohner wurden aufgefordert, sich an Strände zu begeben. Insbesondere die Ortschaft Agkairia ist von den Flammen bedroht. Erschwert werden die Löscharbeiten durch kräftigen Wind.
Griechenland ist in diesem Jahr weitgehend von Hitzewellen und großen Waldbränden verschont geblieben. Allerdings wurde nach verheerenden Feuern in den vergangenen Jahren die Zahl der Löschflugzeuge und Rettungskräfte deutlich erhöht. Zudem unterstützen mehr als 100 Drohnenbasen in besonders gefährdeten Regionen die möglichst frühzeitige Erkennung von Bränden.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.