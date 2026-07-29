Waldbrände in Griechenland - Feuer auf Paros unter Kontrolle (Thanassis Stavrakis/AP/dpa)

Die Lage habe sich deutlich verbessert, sagte ein Sprecher. Zuvor waren mehrere Ortschaften wegen des vorrückenden Feuers evakuiert worden. Bewohner wurden aufgefordert, sich an Strände zu begeben.

Griechenland ist in diesem Jahr weitgehend von Hitzewellen und großen Waldbränden verschont geblieben. Allerdings wurde nach verheerenden Feuern in den vergangenen Jahren die Zahl der Löschflugzeuge und Rettungskräfte deutlich erhöht. Zudem unterstützen mehr als 100 Drohnenbasen in besonders gefährdeten Regionen die möglichst frühzeitige Erkennung von Bränden.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.