Die Waldbrände in Griechenland sind laut Feuerwehr unter Kontrolle. (picture alliance / Anadolu / Aris Oikonomou)

Man kämpfe aber noch vereinzelt gegen Glutherde, erklärte ein Sprecher. Die in Sicherheit gebrachten Menschen können aber den Angaben zufolge größtenteils in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. Ministerpräsident Mitsotakis berief für den Vormittag eine Krisensitzung ein. Man wolle über die angerichteten Schäden sprechen und wie man den Menschen zügig helfen könne, hieß es aus seinem Büro. Diskutiert werden soll über einen Zuschuss für eine vorübergehende Unterkunft für diejenigen, die ihr Haus verloren haben. Zudem soll es finanzielle Hilfe für Landwirte und deren Betriebe geben.

Bei dem Großfeuer verbrannten nach Behördenangaben rund 80 Quadratkilometer Wald, Buschland sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen. Mehr als 100 Häuser seien zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.