Die Waldbrände bei Bordeaux in Frankreich sind noch nicht unter Kontrolle. (dpa-news/AP/Emma Da Silva)

Bei Bordeaux loderten die beiden großen Feuer stellenweise wieder auf. Tausende Menschen mussten nach Angaben der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht werden. Campingplätze in der Nähe des Badeortes Lacanau seien geräumt worden. Ein kleinerer Brand südwestlich von Bordeaux sei dagegen unter Kontrolle gebracht worden. Infolgedessen konnten 15.000 Menschen in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren, wie ein Sprecher mitteilte.

Seit Mittwoch wurden mehr als 220.000 Menschen in der Region an der Atlantikküste in Sicherheit gebracht, darunter viele Touristen. Das Feuer hat bislang rund 42.000 Hektar Wald und Buschland zerstört. Das sind 420 Quadratkilometer, eine Fläche größer als die Stadt Köln. Die Waldbrände in Spanien sind nach offiziellen Angaben größtenteils unter Kontrolle.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.