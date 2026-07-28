Die Waldbrände bei Bordeaux in Frankreich sind noch nicht unter Kontrolle. (dpa-news/AP/Emma Da Silva)

Bei Bordeaux loderten die beiden großen Feuer stellenweise wieder auf. Nach Angaben der Einsatzkräfte mussten erneut Tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Campingplätze in der Nähe des Badeortes Lacanau seien geräumt worden. Ein kleinerer Brand südwestlich von Bordeaux sei dagegen unter Kontrolle gebracht worden. Infolgedessen konnten 15.000 Menschen in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. Seit Mittwoch wurden mehr als 220.000 Menschen in der Region an der Atlantikküste in Sicherheit gebracht. Das Feuer hat bislang rund 42.000 Hektar Wald und Buschland zerstört.

Die Waldbrände in Spanien sind nach offiziellen Angaben größtenteils unter Kontrolle. In zehn Ortschaften in der Region Madrid wurden die Evakuierungsmaßnahmen aufgehoben. Zehntausende Menschen könnten wieder in ihre Häuser zurückkehren, teilte ein Vertreter der Zentralregierung in der Region mit.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.