Bei Bordeaux loderten die Feuer stellenweise wieder auf. Nach Angaben der Einsatzkräfte mussten erneut Tausende Menschen in Sicherheit gebracht und Campingplätze in der Nähe des Badeortes Lacanau geräumt werden. An anderer Stelle konnte die vorsorgliche Evakuierung mehrerer Ortschaften wieder aufgehoben werden.
In Spanien sind die Feuer nach offiziellen Angaben größtenteils unter Kontrolle.
Ein großer Waldbrand wird auch von der griechischen Ägäis-Insel Paros gemeldet. Dort wurden Bewohner wegen des vorrückenden Feuers aufgefordert, sich an den Strand zu begeben.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.