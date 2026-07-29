Frankreich
Waldbrände bei Bordeaux: Wieder Tausende Menschen evakuiert, Feuer in Spanien größtenteils unter Kontrolle

In Frankreich versucht die Feuerwehr weiter, die Waldbrände an der Atlantikküste unter Kontrolle zu bekommen.

    Das Foto zeigt Einsatzwagen der Feuerwehr. Im Hintergrund lodern Flammen eines Waldbrandes.
    Die Waldbrände bei Bordeaux in Frankreich sind noch nicht unter Kontrolle. (dpa-news/AP/Emma Da Silva)
    Bei Bordeaux loderten die Feuer stellenweise wieder auf. Nach Angaben der Einsatzkräfte mussten erneut Tausende Menschen in Sicherheit gebracht und Campingplätze in der Nähe des Badeortes Lacanau geräumt werden. An anderer Stelle konnte die vorsorgliche Evakuierung mehrerer Ortschaften wieder aufgehoben werden.
    In Spanien sind die Feuer nach offiziellen Angaben größtenteils unter Kontrolle.
    Ein großer Waldbrand wird auch von der griechischen Ägäis-Insel Paros gemeldet. Dort wurden Bewohner wegen des vorrückenden Feuers aufgefordert, sich an den Strand zu begeben.
    Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.