Ein israelischer Löschhubschrauber schüttet Wasser auf einen der Brandherde der Waldbrände, die rund um Jerusalem wüten. (picture alliance / Middle East Images / Ori Aviram)

Die Brandbekämpfer würden schrittweise abgezogen. Mehr als 1.400 Einsatzkräfte seien an zeitweise acht Brandorten im Einsatz gewesen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Sonderermittler wurden mit der Untersuchung beauftragt.

Insgesamt brannten 2.000 Hektar Land ab. Dies entspricht in etwa der Fläche des Frankfurter Flughafens. Der Bezirksleiter der Jerusalemer Feuerwehr sprach von dem vielleicht größten Waldbrand, den es je in Israel gegeben habe. Die Feuer waren Mitte der Woche ausgebrochen. In den Wäldern rund um Jerusalem kommt es immer wieder zu Feuern.

