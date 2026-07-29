Hitzewelle

Die Brandgebiete in Spanien entspannen sich. (Mateo Lanzuela / EUROPA PRESS / dpa)

Die Feuer im Westen der Region Madrid und den angrenzenden Provinzen Ávila und Toledo konnten nach Angaben des spanischen Innenministeriums teilweise eingedämmt werden. Evakuierungsanweisungen und Ausgangsbeschränkungen für 19 Ortschaften wurden aufgehoben. Rund 50.000 Menschen können in ihre Häuser zurückkehren. Für etwa 40.000 weitere gibt es noch keine Entwarnung. Aufgrund der Trockenheit wird befürchtet, dass die Feuer sich wieder ausbreiten.

An der französischen Atlantikküste bei Bordeaux sind viele Waldbrände weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Lage wird aber als stabil beschrieben. Allerdings entstanden gestern bei Wind und steigenden Temperaturen mehrere neue Feuer.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.