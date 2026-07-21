Insgesamt brannten gut drei Millionen Hektar ab, wie die zuständige Behörde mitteilte. Das sei die bislang kleinste Fläche seit Beginn der Aufzeichnungen vor über 40 Jahren gewesen. Im Vorjahr waren knapp 16 Millionen Hektar abgebrannt, das war der bisherige Höchststand.
Der Schutz des Amazonas ist im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend. Seine dichte Vegetation nimmt Treibhausgase auf, die die globale Erwärmung verursachen. Der seit Januar 2023 regierende Präsident Lula will die illegale Abholzung des Amazonaswaldes bis 2030 stoppen.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.