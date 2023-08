Brände in Griechenland. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

Die Situation sei sehr schwierig, sagte der stellvertretende Gouverneur der Region Ostmakedonien und Thrakien, Petrowitsch. Zudem gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich die Lage weiter verschärfen werde. Laut Wettervorhersagen soll sich der Wind in den kommenden Tagen drehen. Dann könnten sich die Brandherde ausdehnen, hieß es. Auch in anderen Teilen des Landes gab es weiterhin Wald- und Buschbrände. Allerdings konnten nach Angaben der Löschtruppen die meisten Feuer unter Kontrolle gehalten oder gebracht werden, so unter anderem im Nordwesten Athens und auf den Inseln Andros und Euböa.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.