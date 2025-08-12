Trockenheit

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Wegen eines Feuers im Süden bei Tarifa mussten mehrere tausend Menschen in Sicherheit gebracht werden. In dem Gebiet um die Stadt war erst vor einigen Tagen ein Waldbrand gelöscht worden. Auch aus dem Norden Spaniens werden Brände gemeldet. Betroffen sind die Regionen Galicien, Kastilien und Leon.

In Albanien kämpfen Rettungskräfte gegen mehrere Feuer an. Daran sind auch Soldaten und Kräfte aus Nachbarländern beteiligt. Feuer gibt es auch in Montenegro und Kroatien.

Im westtürkischen Canakkale wurden Menschen nach dem Ausbruch eines Waldbrands in Sicherheit gebracht. Der Flughafen wurde gesperrt, damit er den Einsatzkräften zur Verfügung steht.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.