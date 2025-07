Wegen Trockenheit

Waldbrand in Frankreich (--- / Pompiers13 via AP / dpa / ---)

Nördlich von Marseille brannten nach Angaben der Behörden etwa 240 Hektar ab. Die Feuerwehr gelang es nach eigenen Angaben, die weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Es war der zweite Flächenbrand in der Nähe des südfranzösischen Hafenstadt in diesem Sommer. Auch in der Bretagne und in den zentralfranzösischen Cevennen kämpfen Einsatzkräfte gegen Feuer.

Nahe dem spanischen Ort Mentrida gibt es ebenfalls einen Brand, der bislang rund 3.000 Hektar Wald zerstörte. Weil Rauchschwaden bis in die 50 Kilometer entfernte Hauptstadt Madrid zogen, wurden die Bewohner dort aufgerufen, zu Hause zu bleiben und medizinische Masken zu tragen. Eine Autobahn wurde zeitweise gesperrt.

