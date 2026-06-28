Dürre und Hitze

Brand in rheinland-pflälzischem Waldgebiet (dpa-news/Sebastian Schmitt)

Im rheinland-pfälzischen Kreis Bad Kreuznach wurde die Gemeinde Traisen geräumt. Betroffen von der Evakuierung waren insgesamt rund 650 Personen. Die Arbeit der Einsatzkräfte konzentrierte sich zuletzt auf den Schutz eines Funkturms. Die für die Mobilfunkversorgung im Kreis wichtige Anlage sollte durch Wasser und das Fällen von Bäumen gesichert werden. Die Arbeiten gestalteten sich schwierig, da das Gebiet früher Entsorgungsfläche für Munition gewesen ist.

Auch in Bayern gibt es mehrere Brandherde, ebenso wie in Sachsen. Ein Waldbrand im Blankenburger Ortsteil Wienrode im sachsen-anhaltischen Landkreis Harz ist derweil nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.