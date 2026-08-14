Trockenheit

Waldbrand im Hürtgenwald (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen ruft die Bevölkerung dazu auf, Wälder nicht zu betreten. Brände könnten sich rasend schnell ausbreiten. Zudem seien die meisten Feuer auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen, hieß es.

In der Nähe der sächsischen Stadt Plauen versuchen die Einsatzkräfte ein Feuer in einem Trinkwasserschutzgebiet einzuhegen. Das betroffene Gebiet werde zudem mit einer Drohne überwacht, um gezielt Glutnester aufzuspüren, hieß es. Im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt kämpfen rund 250 Einsatzkräfte unterstützt von einem Löschflugzeug auf mehreren Hektar gegen einen Waldbrand.

Auch im Saarland brennt es. Dort bekämpfen hunderte Feuerwehrleute einen Waldbrand bei Ottweiler. Im rheinland-pfälzischen Kreis Bernkastel-Wittlich brennen etwa fünf Hektar Wald. Zwei Brände im hessischen Kreis Groß Gerau führten zu Straßensperrungen.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.