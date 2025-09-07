Iberische Halbinsel

Die portugiesische Zivilschutzbehörde teilte mit, das Feuer im Zentrum des Landes nahe dem Ort Seia sei kurz vor dem Erlöschen. Im benachbarten Spanien brachte die Feuerwehr einen Waldbrand im Nordwesten des Landes unter Kontrolle.
Erst vor einer Woche hatte Spanien einen Notstand beendet, der wochenlang wegen etlicher Waldbrände angehalten hatte. Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems wurden mehr als 350.000 Hektar Land zerstört. Vier Menschen kamen ums Leben. In Portugal wurden demnach rund 254.000 Hektar Land zerstört. Es starben ebenfalls vier Menschen.
