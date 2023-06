Tausende Menschen in Nova Scotia in Kanada mussten bereits vor den Waldbränden flüchten. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Darren Calabrese)

Vor allem die Provinz Nova Scotia ist betroffen. Regierungschef Houston sprach von beispiellosen Bränden in der Geschichte des Landes und bat um Hilfe. Mehr als 200 Gebäude seien bereits den Flammen zum Opfer gefallen. Die Feuer näherten sich der Großstadt Halifax. Tausende Menschen haben sich bereits in Sicherheit bringen müssen. Premierminister Trudeau hat die Armee zur Unterstützung der Löscharbeiten in den Osten Kanadas entsandt.

Kanada wird seit einigen Jahren immer wieder von extremen Wetterereignissen getroffen. Nach Einschätzung von Experten werden diese durch den Klimawandel voraussichtlich an Intensität und Häufigkeit zunehmen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.