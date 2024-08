Griechenland

Ein großer Flächenbrand hat am Montag ein Dutzend Vororte der griechischen Hauptstadt Athen erreicht. Tausende von Menschen mussten ihre Häuser verlassen. (Marios Lolos / XinHua / dpa / Marios Lolos)

Die Feuerwehr kämpft aber noch gegen vereinzelte Brandherde. Flugzeuge, Hubschrauber und hunderte Feuerwehrleute sind weiterhin in der Region im Einsatz.

Durch die am Sonntag ausgebrochenen Feuer kam bislang eine Frau ums Leben. Viele Häuser sind abgebrannt oder wurden beschädigt, tausende Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die griechische Regierung kündigte schnelle Hilfe für die Betroffenen an. Schätzungen zufolge wurde durch die Brände eine Fläche von 100 Quadratkilometern zerstört. In Athen war die Luft wegen der Rauchentwicklung stark mit Feinstaub belastet.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.