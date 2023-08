Die Brände in Griechenland waren die größten der letzten Jahre. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Laut dem von der EU unterstützten Kopernikus-Klimawandel-Dienst handelt es sich dabei um das größte Feuer dieser Art auf europäischem Boden seit Jahren.

Griechenland erlebe das klimatisch schwierigste Jahr in der Geschichte der Aufzeichnung und Sammlung meteorologischer Daten, erklärte ein Sprecher der Regierung in Athen.

In Griechenland kämpfen Feuerwehrleute gegen mehr als 500 Waldbrände. Die Feuer in der Region um Alexandroupoli sowie im Nationalpark Dadia sind weiterhin nicht unter Kontrolle. Heute kamen zwei weitere Menschen in den Flammen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.