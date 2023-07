Einheimische und Touristen wurden wegen der Waldbrände in einer Sporthalle auf der griechischen Insel Rhodods untergebracht. (Argyris Mantikos / Eurokinissi / AP / / Argyris Mantikos)

19.000 Menschen mussten bereits in Sicherheit gebracht werden, darunter viele Touristen. Nach Angaben der Regierung in Athen wurden 16.000 Menschen über den Landweg und 3.000 von Stränden aus über das Meer in andere Regionen gebracht. Es handelt sich um die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gab.

Nach Angaben der Behörden könnte es noch Tage dauern, bis die Feuer unter Kontrolle sind. Im Süden und Südosten von Rhodos brennt es derzeit an drei Stellen. Hitze und Wind erschweren die Löscharbeiten. Die Feuerwehr versucht demnach vor allem zu verhindern, dass sich die Flammen weiter nach Norden ausbreiten.

Auch weite Teile Mittelgriechenlands, der Großraum Athen sowie die Halbinsel Peloponnes sind von Waldbränden betroffen.

Wie reagieren Reiseveranstalter?

Der Reisekonzern TUI bringt bis einschließlich Dienstag keine Touristen mehr auf die Ferieninsel, wie das Unternehmen bei Twitter mitteilte. Auch wenn TUI derzeit keine Touristen nach Rhodos fliege, blieben die Flugverbindungen bestehen, um Gäste zurück nach Deutschland zu fliegen, sagte der Leiter Kommunikation von TUI Deutschland, Dünhaupt, der Deutschen Presse-Agentur. Für die anderen Länder gebe es ähnliche Regelungen. Zudem könnten viele Reisende aus Deutschland von ihrem Flug zurücktreten. "Wir bieten allen Gästen an, die bis kommenden Freitag nach Rhodos gebucht sind, kostenfrei auf ein anderes Urlaubsziel umzubuchen oder zu stornieren."

Der Konzern DER Touristik schränkt sein Reiseangebot nach eigenen Angaben stark ein. "Alle Reisen in den Süden von Rhodos werden aktiv bis einschließlich Mittwoch abgesagt, teilte Sprecherin de Sando mit. Für alle anderen Rhodos-Regionen biete der Konzern kostenlose Stornierungen und Umbuchungen bis zum Reisebeginn 26. Juli an.

Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) halten sich auf der Insel derzeit insgesamt rund 20.000 deutsche Urlauber von Reiseveranstaltern auf. Betroffen von den Evakuierungen sei nur ein kleinerer Teil, sagte eine DRV-Sprecherin.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband verweist darauf, dass Urlauber bei besonderen Belastungen durch "außergewöhnliche Umstände" wie Waldbrände vom Vertrag einer Pauschalreise zurücktreten oder die Reise vorzeitig abbrechen können.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.