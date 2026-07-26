Kampf gegen die Waldbrände in Frankreich (Pool Reuters / AP / dpa / Abdul Saboor)

Zuvor hatten die französischen Behörden bereits Tausende Menschen am Stadtrand von Bordeaux aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Damit liegt die Zahl der wegen der Brände im Département Gironde evakuierten Menschen über der Marke von 200.000, wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt. Auch in anderen Regionen Frankreichs kämpfen Feuerwehrleute gegen Brände.

Bundeskanzler Merz nannte die Waldbrände in Frankreich verheerend. Er stehe in engem Kontakt mit Präsident Macron, schrieb Merz auf der Online-Plattform X. Deutschland schicke Hilfe. Hubschrauber, ein A400-Flugzeug und Helfer machten sich auf den Weg.

Spanien kämpft ebenfalls gegen massive Waldbrände. Das Innenministerium gab neue Evakuierungsaufrufe für die Provinz Toledo südwestlich der Hauptstadt Madrid heraus. Zehntausende Menschen mussten in Spanien bereits ihre Häuser verlassen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.