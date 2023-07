Seit Tagen wüteten Waldbrände in Griechenland. (Thanassis Stavrakis/AP/dpa)

Auch ein Feuer westlich der Hauptstadt Athen, das Anfang der Woche zu Evakuierungen geführt hatte, konnte unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Auf der Insel Rhodos kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen einen Brand in einem dicht bewaldeten Berggebiet. Bei den Waldbränden in mehreren Landesteilen waren in den vergangenen Tagen zahlreiche Häuser zerstört worden.

Die Behörden warnten wegen der Hitze und Trockenheit vor anhaltend hoher Brandgefahr. Laut dem griechischen Wetterdienst könnte es heute Temperaturen von über 40 Grad Celsius geben, morgen könnten sogar 44 Grad erreicht werden.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.