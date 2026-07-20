Trockenheit

Waldbrand in der Nähe der algerischen Großstadt Blida (picture alliance / Anadolu / Hamza Zait)

Das heftigste Feuer wütete nach Behördenangaben im Gebiet von Taradeau im Département Var, wo mehr als 600 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Angefacht vom Wind breiteten sich die Flammen rasch aus. Mehrere hundert Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Im Norden der Insel Korsika lodern weiter zwei Brände, die vor rund einer Woche durch Blitzeinschläge ausgelöst worden waren. Die Löscharbeiten in der bergigen Region sind schwierig, die Feuerwehr wird von Löschflugzeugen unterstützt.

Auch in Spanien, Portugal und Griechenland gibt es Wahldbrände, ebenso in Algerien.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.