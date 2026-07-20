Trockenheit

Waldbrand in der Nähe der algerischen Großstadt Blida (picture alliance / Anadolu / Hamza Zait)

Angefacht vom Wind breiteten sich die Flammen rasch aus. Mehrere hundert Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Im Norden der Insel Korsika lodern weiter zwei Brände, die vor rund einer Woche durch Blitzeinschläge ausgelöst worden waren. Die Löscharbeiten in der bergigen Region sind schwierig, die Feuerwehr wird von Löschflugzeugen unterstützt.

In Spanien wurden bei einem Waldbrand rund hundert Kilometer nördlich von Spaniens Hauptstadt Madrid bisher mehr als als 13.000 Hektar Fläche zerstört. Mehr als 700 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch in Portugal und Griechenland gibt es Wahldbrände, ebenso in Algerien.

Regen entspannt Lage im Müritz-Nationalpark

In Deutschland entspannte sich die Waldbrand-Lage im Müritz-Nationalpark, unter anderem nachdem am Sonntag Regen einsetzte. Noch seien über 300 Kräfte im Einsatz, man sei aber auf einem guten Weg, hieß es vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.