Gäste der Grand Canyon Lodge am Nordrand. (Archivbild) (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ingo Schulz)

Die rund 100 Jahre alte Lodge war die einzige Unterkunft im Nordbereich des Nationalparks in Arizona. Wie die Parkleitung berichtete, zerstörten die Flammen darüber hinaus ein Besucherzentrum, eine Tankstelle, Verwaltungsgebäude und Unterkünfte für Mitarbeitende. Der Nordrand des Parks war bereits am Donnerstag vorsorglich evakuiert worden. Es gibt mehrere Waldbrände an verschiedenen Stellen des Parkgebiets. Laut Parkverwaltung wurden die Feuer durch Blitzschlag ausgelöst.

Jährlich besuchen Millionen Menschen den Grand-Canyon-Nationalpark, die meisten von ihnen den bekannteren Südrand. Der Nordrand ist in der Regel nur saisonal geöffnet.

