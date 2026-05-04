Chiemgauer Alpen

Ziel sei es, eine weitere Ausbreitung des Feuers innerhalb des schwer zugänglichen Geländes am Berg Saurüsselkopf zu verhindern, teilten die Behörden mit. Mit der Feststellung des Katastrophenfalls werden die Einsatzkräfte, Fachstellen und Behörden zentral koordiniert. Derzeit sind zwei Hubschrauber der Landespolizei im Löscheinsatz, ein weiterer Hubschrauber ist im Anflug.
Im brandenburgischen Jüterbog war am Freitag ein Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen und hatte sich rasch ausgedehnt.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.